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Прямой эфир с Пионерской площади, где митингуют сторонники Навального

Более тысячи сторонников оппозиционера Навального собрались на Пионерской площади после того, как полиция полностью блокировала подходы к Невскому.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» ведет прямую трансляцию событий на площади у Театра юного зрителя. Следите за происходящим в нашем «Инстаграм» по ссылке.

«Фонтанка» также ведет текстовую трансляцию в своём телеграм-канале. Оперативно обо всех событиях в Петербурге, связанных с протестами 31 января, можно узнавать здесь.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

С самого утра 31 января движение транспорта в центре Петербурга закрыто, центральные станции метро тоже, наземный общественный транспорт идёт в обход. Сотрудники полиции установили заграждения по всей длине Невского проспекта от Дворцовой до площади Восстания. Людей пропускают только по документам, подтверждающим, что они живут или работают в зоне перекрытия, или про билетам в музей или иное учреждение культуры.

В то же время полиция пришла с обысками к петербургским активистам перед акцией в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Комментарии (9)

264748241
Что дает этот протест сторонников Отвального? Дальше, то что ,если Отвальный будет всевышним? Развалит страну, распродаст по частям и свалит.
265046605
У губернатора должна быть кнопка. Кнопка блокировки замков домофонов во всех ппрадных города. И тогда будет тишь и благодать.
0men
Идиоты, прикрывающиеся 31 статьей, плохо учились в школе и не знают, что она имеет ограничения )))
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